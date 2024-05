​Moetai Brotherson au Japon du 16 au 18 juillet

Tahiti le 29 mai 2024. Le président du Pays participera à la 10e édition du Sommet des Dirigeants des îles du Pacifique avec le Japon (PALM10) qui se tiendra à Tokyo du 16 au 18 juillet prochain.



Mardi, le président du Pays a rencontré l’Amiral Ikeuchi Izuru, commandant les Forces Maritimes d’Autodéfense du Japon et participant à l’exercice Marara 2024.



Avec lui, Moetai Brotherson a évoqué un peu plus d’une heure durant les questions de sécurité maritime liées a la pêche illégale et au narcotrafic ainsi qu’au développement des réseaux de câbles sous-marins à fibre optique dans la région.



Lors de ce rendez-vous, Moetai Brotherson a annoncé sa prochaine participation à la 10e édition du Sommet des Dirigeants des îles du Pacifique avec le Japon (PALM10) qui se tiendra à Tokyo du 16 au 18 juillet prochain.