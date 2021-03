​Mission ophtalmo à Hao

Hao, le 17 mars 2021 - Une ophtalmologue et une opticienne sont en mission à Hao cette semaine. A l’issue de celle-ci, environ 150 patients de l’atoll auront ainsi pu bénéficier d’une consultation gratuite, sans avoir à se déplacer à Tahiti.



Le docteur Maud Ojeda, ophtalmologue du Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) de Tahiti, accompagnée de Sonia, opticienne, est en déplacement depuis le début de semaine à Hao. Le but premier de cette mission est de faciliter l’accès aux soins pour la population de l’atoll, en lui évitant de payer un billet d’avion pour se rendre à Tahiti.

L’autre objectif est de diagnostiquer une population cible : les plus de 40 ans et les diabétiques. En effet, le diabète peut engendrer de nombreuses complications ophtalmologiques, telles que la myopie, la presbytie ou plus graves.



A raison de 30 patients par jour, environ 150 personnes pourront consulter cette semaine. De plus, grâce à la présence d’une opticienne, après la consultation, elles pourront si besoin repartir avec leur paire de lunettes.

Parmi ces patients, les profils sont variés et tous les âges sont représentés. A l’instar de ces jeunes internes du collège, eux-mêmes issus d'atolls encore plus éloignés comme Hereheretue ou Tematangi qui profitent de cette rare occasion de rencontrer un médecin spécialiste.



Une véritable mission de service public



Cette mission a lieu tous les ans sur l'atoll. Elle est organisée par une commission tripartite : hôpital, CPS et santé publique. Quatre ophtalmologues du CHPF se partagent les missions de ce type tout au long de l’année, à raison de cinq à six chacun. Une grande partie des îles habitées de Polynésie sont ainsi couvertes.

A noter que les opticiens qui participent à ces tournées à leurs côtés payent l’intégralité de leur déplacement.

De nombreuses missions médicales similaires sont réalisées dans les îles chaque année dans plusieurs spécialités comme la cardiologie, la gynécologie, la psychiatrie, la diabétologie, l'obstétrique ou encore l'urologie.