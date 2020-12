​Mission Covid aux Marquises

Nuku Hiva, le 17 décembre 2020 - Une mission commune Etat/Pays de la plateforme Covid-19 se déroule cette semaine aux Marquises ; d’abord à Nuku Hiva puis en fin de semaine à Hiva Oa.



Cette mission se compose notamment du Dr Pierre Follin, coordinateur médical de la plateforme covid-19, des Dr André Furco et Cyrus Koenig ; consultants de l'organisation mondiale de la santé (OMS), du M. Frédéric Sautron ; représentant du Haut-commissaire de la République au sein de la plateforme, ainsi que du Tavana Hau des Tuamotu Gambier, M Terii Seaman, et de l’agent de la mobilisation communautaire, M Daniel Ponia.

La délégation a été accueillie à Nuku Hiva par l’administrateur d’Etat des îles Marquises, M. Guillaume Audebaud, et de Mme Vanina Tehaamoana, représentant l’administrateur du Pays dans l’archipel.

Les objectifs de cette mission, qui par ailleurs se déplace depuis quelques semaines dans plusieurs îles de la Polynésie, sont principalement de rencontrer les maires et les élus de la commune, d’évaluer le fonctionnement du plan communal de sauvegarde, de soutenir les acteurs de terrain dans le domaine des actions sanitaires, d’informer sur l'épidémie de covid-19, ou encore de sensibiliser à la prise en charge des personnes vulnérables et à la problématique des regroupements de personnes.

« En effet, explique M Teriiseaman représentant du Pays au sein de la mission, si la plateforme s’est déplacée aux Marquises, c’est pour mettre en place le PC de crise et le plan communal de sauvegarde, ou en tout cas voir ce qui peut être amélioré. Nous allons donc rencontrer à cet effet les intervenants de la commune, mais aussi de la santé, de l’Etat et du Pays en charge de l’archipel. ».

A l’occasion de leur mission, les intervenants de la plateforme covid-19 ont également visité l'unique hôpital de l’archipel situé à Taiohae, avant de s’entretenir avec la cadre de santé, les médecins généralistes et réanimateurs ou encore les responsables de la prévention de la cellule marquisienne; l’occasion de faire le point sur l’organisation de prise charge des patients dans le cadre de l'épidémie.

« Lors de la visite de l’hôpital des Marquises, précise M. Seaman, nous avons pu constater l’efficacité de ce qui a été mis en place par les équipes soignantes. Notamment au niveau de la filtration des patients potentiellement atteint du covid et ce dès l’arrivée. Nous voyons bien que l’hôpital est prêt et ce qui est fait ici peut être un exemple qui peut servir à d’autres îles. C’est aussi pour noter les points positifs et les partager avec l’ensemble des archipels que nous sommes là. ».

La plateforme covid-19 devrait prochainement se rendre dans les îles Sous-le-Vent, puis en début d’année prochaine aux Australes puis aux Gambier.