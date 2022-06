​Miss Tahiti 2022 : Welcome on board

Tahiti, le 6 juin 2022 - De Tahiti au Japon, en passant par le Brésil ou encore l’Espagne… Les dix candidates à l’élection de Miss Tahiti 2022 ont embarqué le public venu nombreux samedi à la soirée de l'incontournable Gala pour un tour du monde. Retour en images sur la première scène des prétendantes au titre, mais pas que…



Samedi soir s’est tenu le Gala Miss Tahiti à l’hôtel InterContinental Tahiti. Thème de la soirée : le tour du monde. Les dix candidates au titre de Miss Tahiti 2022 ont ainsi embarqué le public, venu nombreux, pour un voyage en plusieurs escales à bord de la compagnie Air Miss Tahiti, avec aux commandes Hinarere Taputu accompagnée cette année d’Édouard Malakai. Tout un programme.



Embarquement à 19h45 destination l’Espagne, pour un premier passage inspiré du flamenco, Ole ! Retour à Tahiti avec un ‘aparima accompagné de Tumateata Buisson et Natalia Louvat, avant de redécoller pour le Brésil et le tant attendu passage en maillot de bain version carnaval de Rio. Entre ces différentes escales, les prestations de la troupe African Dance Tahiti et des élèves du Centre de danse de Vanessa Roche ont respectivement embarqué le public vers l’Afrique et la France. Et pour boucler ce tour du monde, direction le Japon, pour un ultime passage sur scène en tenues de soirée signées Gaëllef. Un tour du monde intensif bouclé en deux heures.



Plus qu’une soirée festive



Mais le gala Miss Tahiti, première scène pour les candidates, n’est pas qu’une soirée festive. En effet, depuis samedi, il ne reste plus que trois places dans le quatuor final. Le public présent a été invité à voter pour sa candidate préférée. La jeune femme ayant obtenu le plus de votes est alors assurée de faire partie des finalistes dans la course au titre de Miss Tahiti 2022. Les bulletins de vote ont été récupérés par maître Elie et il faudra attendre la soirée d’élection, le 24 juin prochain à la mairie de Papeete, pour connaître son nom. En attendant, pour maximiser les chances de votre candidate favorite d’accéder elle aussi au podium, vous pouvez continuer à la soutenir par SMS.



Après le gala, la prochaine étape décisive qui attend les dix candidates de cette promotion 2022 est le fameux grand oral. Comme chaque année, elles se présenteront individuellement devant les membres du jury. Pour rappel, la Miss Tahiti et ses dauphines sont élues par les notes du jury à l’oral puis le soir de l’élection, auxquelles s’ajoutent les voix du public.



Vote par SMS Pour soutenir votre candidate préférée, votez par SMS au 7588

Envoyez MISS TAHITI (espace) + N° de candidate





Rédigé par Tevahitua Brothers le Lundi 6 Juin 2022 à 10:51 | Lu 350 fois