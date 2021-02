​Mise en place d'une quatorzaine "stricte" à l’arrivée en Polynésie

A compter de ce mercredi 3 février, les voyages en Polynésie française ne sont autorisés que pour raison impérieuse, familiale, de santé ou professionnelle, quel que soit le pays d’embarquement. Le président Fritch a annoncé mardi que tous les voyageurs entrant au fenua seront en outre assujettis à une quatorzaine "stricte" en centre dédié et à leurs frais.En complément de cette mesure de sécurité sanitaire annoncée "pour éviter l'entrée en Polynésie des variants du Covid", les voyageurs ne pourront embarquer à destination de la Polynésie française que muni d’un test virologique négatif pratiqué 72 heures avant le départ, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais un second test leur sera imposé au 12jour de leur isolement en centre dédié.Les personnels soignants dépêchés en Polynésie ne seront pas soumis à ce régime, a cependant précisé Edouard Fritch en annonçant plus de précisions à ce sujet "prochainement".Ces annonces ont été faites mardi en marge de la conférence de presse donnée à la présidence pour détailler les mesures de soutien économiques et sociales que prévoit mettre en place le gouvernement suite à la fermeture des frontières.