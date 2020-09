​Mini marché, maxi succès

On pouvait retrouver dans les stands en place des produits habituels tels que plantes, fleurs, fruits et légumes, mais aussi colliers de perles ou autres objets artisanaux. Certains ont dû, en cette période économique difficile, innover ou élargir leurs gammes de produits. C’est ce que fait par exemple Tenanu Turpin, jeune entrepreneur d’Afareaitu, qui, en plus de la vente de ses gousses de vanille, a proposé un choix de pâtisseries respectueuses de la santé comme des cookies à base de farine de uru. Après ce mini-terroir réussi, Mohea Maruhi prévoit d’en organiser désormais tous les mois. Le prochain est prévu au mois d’octobre. L’organisatrice espère cette fois-ci mettre en place un plus grand terroir en rassemblant artisans, fleuristes, agriculteurs et entrepreneurs qui proposent des produits locaux transformés. Elle fait appel à eux. "Venez profiter des prochains terroirs afin de vous mettre en avant auprès de la population. Vous aurez l’occasion de montrer que vous avez de l’or dans les mains. Il n'y a pas eu d’événements à Moorea depuis longtemps. Je voudrais que ça change et que ça bouge" conclut-elle.