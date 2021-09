​Militantisme antinucléaire : synthèse d'un long combat

Que dire des discours politiques durant la période des essais ?



"Ce qui est intéressant, c’est que même avant l’installation du CEP, on a des discours politiques qui sont extrêmement critiques et qui anticipent toutes les conséquences environnementales, sanitaires et même sociétales. Je cite l’exemple de John Teariki qui avait fait des discours politiques contre le CEP et qui avait pris contact avec Albert Schweitzer, le lauréat du Prix Nobel de la paix en 1952. J’ai pu retrouver des lettres de John Teariki datant de 1964, c'est-à-dire deux ans avant la mise en activité du CEP. Après, on sent une classe politique qui a commencé à vouloir installer un consensus, à vanter les mérites économiques du CEP un discours sur la bombe propre. Quand on voit ensuite les discours politiques du parti dominant dans les années 1980, il se veut extrêmement rassurant sur le CEP. Aujourd’hui, les discours vont à contre-courant et embrassent cette question des effets dévastateurs. Il y a aussi eu des discours d’opposition de la part du Tavini Huiraatira et du Ia Mana Te Nunaa. Ceux-ci évoquaient alors les impacts avec un questionnement qui s’est fait de manière progressive. Mais bien évidemment, ils ont eu un impact."



De l’avis de tous, le CEP a eu un impact considérable sur la société polynésienne. Qu’en pensez-vous ?



"J’ai l’impression que la question du CEP est évoquée de manière constante uniquement pour certaines problématiques alors qu’effectivement, c’est quelque chose qui a complètement forgé le territoire pendant 30 ans. Cela a eu un impact considérable. On a aujourd’hui un véritable chantier de recherches à étudier en s’intéressant aux conséquences sociétales. Bien sûr il ne faut absolument pas minimiser les conséquences environnementales et sanitaires. Mais j’ai l’impression que l’impact dans le milieu de la culture, de l’éducation dans l’histoire de la politique de la Polynésie Française mérite qu’on s’y intéresse d’avantage."



Que vous ont appris les rencontres avec les militants pendant votre séjour au fenua ?



"Beaucoup m’ont fait part de leurs ressentis, de ce que le militantisme leur a couté d’un point de vue personnel et même parfois professionnel. Certains m’ont même expliqué qu’ils ont perdu leur emploi. C’est le cas d’un géographe par exemple. Certaines personnes politiques, qui se sont opposées aux essais nucléaires, ont aussi décidé de prendre du recul et de se retirer de la politique pendant un certain temps. Il y a vraiment eu une phase de non-dit. La parole s’est peu à peu libérée à partir des années 2000 avec la création des associations de vétérans et des ouvrages qui ont été publiés. C’est vrai qu’il y eu une période un peu attentive. J’ai l’impression que c’est à partir des années 2010 que la période s’est réellement libérée."



Comment expliquez-vous que la parole se soit libérée aussi tardivement ?



"Ceci est lié à un paradoxe de mémoire. J’estime qu’il y a eu un clivage entre l’histoire et la mémoire des essais nucléaires. Pendant très longtemps, ça a été compliqué de parler et de critiquer publiquement les essais nucléaires. Il y avait un discours étatique qui amplifiait l’argument des essais propres, que cela allait permettre au Pays de s’enrichir. Au fur et à mesure, beaucoup de gens se sont rendus compte qu’au final, les retombées économiques avaient été très mal redistribuées et qu’il y avait un véritable choc sociétal. On voit par exemple les mouvements de renouveau culturel et d’affirmation identitaire, dans les années 70 avec Henri Hiro. C’est également le champ politique qui a mis une telle pression en utilisant le CEP comme une ressource politique et qui fait qu’il y eu justement une appréhension. En parlant de ressource politique, je veux dire que la politique de la France était de garder à tout prix un espace politique favorable au CEP parce que les essais nucléaires étaient au cœur de la politique de défense de la France."



Quand soutiendrez-vous votre thèse et quels sont vos prochains sujets de recherches ?



"J'ai un peu plus d'un an pour rédiger mon manuscrit. J'espère soutenir ma thèse au début de l’année 2023. Il me reste beaucoup d'archives et de témoignages à propos des essais à recueillir à travers le monde, j'ai de nombreuses de pistes à explorer. Mon prochain objectif est d'aller à Oslo pour consulter les archives de Bengt Danielsson. L'histoire des militantismes en Nouvelle-Zélande ou en Australie m'intéresse également. Nous verrons où le vent me porte! "