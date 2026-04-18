

​Militaires et clubs se challengent

Tahiti, le 28 avril 2026 - Le champ de tir de Faaone a accueilli la première édition d’un challenge réunissant des professionnels issus des FAPF et de la gendarmerie, ainsi que des passionnés de deux clubs sportifs. Organisée par le RIMaP-Polynésie, cette rencontre marquée par plusieurs épreuves en équipe et en individuel avait également pour objectif de favoriser les échanges entre les participants.





Au cœur de la vallée de Outuofai, le champ de tir de Faaone est un site de référence pour les Forces armées en Polynésie française (FAPF). Ce mardi, le Régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-Polynésie) organisait la première édition d’un challenge tir auquel étaient conviés des représentants de l’armée de Terre, de la Marine nationale, de l’armée de l’Air et de la gendarmerie. Des civils issus des clubs Tir sportif et loisir de Polynésie (TSLP) et Association sportive de tir de Tahiti (ASTT) ont également relevé le défi.



​Vitesse, précision et sécurité

Pour les 28 participants engagés, les épreuves chronométrées se sont déroulées en deux phases dès 7 heures avec différents types de cibles positionnées entre 5 et 25 mètres de distance. “Ce matin, il y a eu trois épreuves en binôme. On fait une pause, puis on reprend en format individuel. Il y a des épreuves de précision, de dynamique et de relais. C’est en arme de poing (pistolet de type Glock, NDLR) pour rester neutre pour tout le monde”, explique l’adjudant-chef Rayton, instructeur de la cellule tir du RIMaP-Polynésie d’origine marquisienne, dont la mission consiste à former et à entretenir ces compétences qui font partie du métier, tout en mettant l’accent sur la sécurité.



Ce mardi, il ne s’agissait pas d’un entraînement, mais plutôt de mettre les aptitudes de chacun à l’épreuve en se mesurant les uns aux autres. “Ça nous permet de faire des choses qu’on ne fait pas forcément lors de nos sessions habituelles. C’est intéressant de voir les différences et les similitudes entre nos unités. Et ça reste un challenge, donc ça met un petit enjeu supplémentaire”, remarque l’adjudant Florian, membre de la cellule logistique déployée du DA190 de Tahiti-Faa’a.





​“Voir son niveau”

La gent féminine était représentée par deux participantes de la Direction interarmées du service de santé (Diass). “Ce challenge permet de rencontrer d’autres unités et d’appliquer ce qu’on a appris au niveau des fondamentaux pour ne pas perdre un certain savoir-faire. Le tir fait partie des piliers essentiels dans l’armée”, souligne l’adjudant Diane, en tant que monitrice.



Quatre civils ont donc été conviés. Il s’agissait d’une première sur le champ de tir de Faaone pour David Cabane, membre de l’ASTT qui pratique le tir sportif de vitesse depuis huit ans, tous les week-ends ou quinze jours du côté de Papeete : “On a eu l’agréable surprise d’être invités par le RIMaP-Polynésie. On est présent et on fait du mieux qu’on peut. C’est génial : il y a un bon échange et c’est convivial ! Ça permet de voir son niveau par rapport à des professionnels.”



À la clé : des rencontres, mais aussi des lots offerts par plusieurs sponsors et un classement sur lequel les participants ont gardé un œil tout au long du défi. La gendarmerie termine en haut du classement en individuel, tandis que le Groupement commando amphibie (GCA) du RIMaP-Polynésie s’est illustré en binôme.



Adjudant-chef Rayton, instructeur à la cellule tir du RIMaP-Polynésie : “Favoriser les échanges” “Le but de cette matinée, c’est de réunir le monde du tir professionnel et civil. Ce challenge est animé sous forme de compétition, mais il s’agit d’abord de favoriser les échanges interservices et clubs sportifs. Ça permet également de faire rayonner chaque unité professionnelle présente au Fenua et les passionnés, en mettant l’accent sur le bon côté du tir. Ce n’est pas un entraînement, ni de la tactique : ce sont des épreuves qui font appel à toutes nos compétences sur telle situation avec des positions à avoir et de la précision.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 28 Avril 2026 à 16:09 | Lu 291 fois



