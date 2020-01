​Mieux connaître le climat du fenua

Tahiti, le 7 janvier 2020 - L’antenne régionale de Météo-France édite une version mise à jour de son Atlas climatologique. Un ouvrage didactique qui permet de mieux connaître et comprendre les particularités météorologiques des archipels de la Polynésie française.



Le précédent opus datait de 2004. Avec 15 ans de données météorologiques supplémentaires l’antenne régionale de Météo-France publie cette année une version révisée et enrichie de l’Atlas climatologique de la Polynésie française. Un ouvrage broché de 232 pages, dont l’ambition est de proposer des références climatiques mises à jour sur la Polynésie française, et permettre, comme l’explique Isabelle Schmidely-Leleu, directrice régionale de Météo-France, "à la fois de faire comprendre les choses et de sensibiliser l’ensemble des acteurs au phénomène de changement climatique pour aider à la définition de nouvelles politiques en termes d’aménagement, de gestion du risque et de protection des populations".



S’il peut donner aux décideurs une meilleure connaissance des systèmes climatiques à l’œuvre dans les archipels de la Polynésie française, cet Atlas climatologique est aussi conçu comme un ouvrage tous publics. Il présente 150 graphiques, 90 photos, 35 tables de données. 1000 exemplaires ont été imprimés. Mais seuls autour de 500 seront commercialisés à partir de ce matin, dans les librairies Klima et Odyssey à Papeete. L’autre moitié sera remise aux observateurs auxiliaires du réseau polynésien de Météo-France, de même qu’aux services administratifs du Pays et de l’Etat. A noter également qu’à la différence de l’édition de 2004, la nouvelle version cet ouvrage de référence sera disponible au téléchargement à partir du mois d’avril prochain, à un prix non encore défini.



Quelques "pépites"



Au fil de 14 chapitres, l’Atlas climatologique de la Polynésie française aborde dans le détail, par archipel et selon les saisons, les phénomènes pluviométriques observables en Polynésie, les températures, les vents de surface, les notions d’insolation et de rayonnement, les phénomènes cycloniques. Dans ce nouvel opus de l’Atlas, un chapitre est consacré au changement climatique (voir encadré).



L’ouvrage réalisé sous l’égide de Météo-France, grâce à une collaboration entre la météorologue Victoire Laurent et l’océanographe Kaitapu Maamaatuaiahutapu, maître de conférence à l’Université de la Polynésie française, a demandé 2 ans de travail. Les deux chercheurs se sont appuyés sur une base de données météorologiques nourrie par 50 ans d’observations et enrichie, depuis 2009, par les données horaires des 14 stations automatiques qu’exploite Météo-France en Polynésie, "ce qui nous a permis d’étudier des caractéristiques climatiques sur des périodes de temps inférieures à la journée", souligne Victoire Laurent. L’occasion pour les auteurs de relever quelques "pépites" dans leur ouvrage, à l’exemple de ce record annuel de précipitations de 13,9 mètres, sur les hauteurs Hitia’a à Tahiti en 2010.



Pour Isabelle Schmidely-Leleu, outre la valorisation du du patrimoine climatique et de sa conservation que permet un tel recueil climatologique, "c’est important pour l’établissement de produire ce genre d’ouvrages et de fournir des données références aux acteurs économiques et aux populations. C’est également important pour le Pays, qui assure une grande partie du fonctionnement de ce réseau climatologique et permet d’accumuler les données nécessaires, pour une bonne connaissance du climat d’aujourd’hui, et pour prédire le climat du futur autant que possible".