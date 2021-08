​Mgr Cottanceau : "Le responsable de l’Eglise c’est moi, ce n’est pas lui"

Tahiti, le 16 août 2021 - "L’Eglise Catholique est favorable à ce que les gens acceptent de se faire vacciner", précise Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau, interrogé lundi après l’intervention télévisée peu engageante faire dimanche soir par le vicaire général Joël Auméran.



Dimanche, le Père Joël Auméran, vicaire général de l’Eglise catholique a saisi l’opportunité d’un plateau télévisé sur Polynésie la 1ère pour faire part de ses doutes sur la vaccination contre le Covid-19, alors que l’épidémie liée à la propagation du variant Delta connait actuellement un niveau record en Polynésie : "Il ne faut pas oublier que le vaccin, jusqu’à aujourd’hui –à moins qu’il y ait un changement– est encore au stade expérimental. Il suffit de se renseigner", a-t-il affirmé. "Je ne dis pas de ne pas se vacciner. Mais je pense que la liberté des uns et des autres, et une conscience éclairée, peuvent amener les gens à se faire vacciner."



L'église catholique favorable à la vaccination



Une prise de position peu engageante en faveur de la vaccination anti-Covid qui détonne avec celle officielle relayée par l’archidiocèse de Papeete depuis plusieurs mois maintenant à la suite de "la position que le Pape François a donné lui-même", comme le souligne le chef de l'Eglise Catholique de Polynésie française. "L’Eglise Catholique est favorable à ce que les gens acceptent de se faire vacciner, d’abord pour se protéger eux-mêmes et pour protéger l’ensemble de la population. (…) Il nous faut réaliser que l’on vit dans une société, que l’on n’est pas tout seul sur une île déserte, que l’on est en contact avec d’autres personnes et que l’on a toutes et tous une responsabilité les uns vis-à-vis des autres."

Quant à la prise de position télévisée de son vicaire général : "Il a donné son avis. C’est le sien. Ce n’est pas le mien. Nous avons eu l’occasion d’en débattre déjà. Mais le responsable de l’Eglise c’est moi, ce n’est pas lui."