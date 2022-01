​Météo France : “La vigilance n'indique pas le temps qu'il fait”

Tahiti, le 17 janvier 2022 – De longues accalmies pendant la vigilance rouge, des précipitations importantes pendant la vigilance verte… Alors que les questions ont été bon train ce week-end sur les réseaux sociaux, Météo France explique le système et la signification des “vigilances” météorologiques. “La vigilance n'indique pas le temps qu'il fait ou qu'il fera. C'est un code couleur attirant l'attention du public sur un phénomène en particulier.”



Après ces derniers jours rythmés par des alertes météorologiques, de nombreux internautes se sont étonnés du décalage entre le temps observé et le niveau de “vigilance” affiché par Météo France. En début de week-end, l'accalmie relative sur Tahiti pendant la “vigilance rouge” a beaucoup fait parler d'elle. Et dans la nuit de dimanche à lundi, les fortes précipitations sur Tahiti pendant une “vigilance verte” n'ont pas manqué de faire réagir.



Dans une publication postée sur sa page Facebook lundi, Météo France a souhaité donner quelques précisions : “La vigilance n'indique pas le temps qu'il fait ou qu'il fera. C'est un code couleur attirant l'attention du public sur un phénomène en particulier. Il peut tout à fait pleuvoir, alors que la vigilance est verte. Cela signifie simplement que la pluie ne représente pas de danger particulier.” Plus spécifiquement, Météo France explique les deux raisons qui ont conduit au passage en “vigilance rouge” la semaine dernière. D'une part, en raison de “l'étendue des fortes précipitations” qui concernaient une vaste zone englobant tout l'archipel de la Société. D'autre part, parce que les épisodes de pluie étaient très rapprochés et “qu'ils ne permettaient pas au sol d'évacuer l'eau et pouvaient entraîner des accumulations inquiétantes”.



Dimanche, les précipitations “moins fréquentes et plus localisées” ont permis aux sols de “mieux absorber la pluie, expliquant un niveau de vigilance moindre”. Le prévisionniste a publié lundi matin les deux cartes des cumuls de précipitations en 48 heures vendredi matin, pendant la vigilance rouge, et lundi matin, pendant la vigilance verte. Et même si certains habitants de Tahiti ont bien entendu la pluie tomber longuement dimanche soir, la comparaison est sans appel. “Dimanche à Tahiti, il est tombé entre 0 et 20 litres d'eau par mètre carré. En comparaison, pendant l'épisode de vigilance rouge, c'était 5 à 10 fois plus”, explique Sébastien Hugony, responsable de la communication à Météo France. À titre de comparaison, vendredi à Mahina, le cumul de pluie en 48 heures était de 280 mm, alors qu'il était de 70,2 mm lundi matin…



Code couleurs



Le système de vigilance météorologique est en fait un “dispositif d'avertissement conçu pour informer la population et les pouvoirs publics de la Polynésie française en cas de phénomènes météorologiques dangereux prévus sur le Pays dans les prochaines 24 heures”, indique Météo France. Pour les îles hautes au fenua, Météo France considère qu'à partir de 100 mm en 24 heures il peut y avoir des dangers potentiels. Et à partir de 150 mm en 24 heures il y a un danger avéré. Les alertes permettent d'informer sur les dangers potentiels d'une situation météorologique et les précautions à prendre pour se protéger. Elles permettent également à la sécurité civile d'alerter et mobiliser ses équipes d'intervention.



Le degré de dangerosité est signalé par un code de quatre couleurs. En “Vert” : pas de vigilance particulière mais, cela n'est pas forcément synonyme de beau temps, il peut y avoir, des pluies modérées ou une mer agitée. En “Jaune” : des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux sont prévus. Une attention particulière est demandée à ceux qui pratiquent des activités sensibles au risque météorologique. En “Orange” : des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. La population est appelée à être très vigilante et doit se tenir au courant de l'évolution météorologique. Elle doit suivre les conseils précisés sur le site meteo.pf et les éventuelles consignes particulières émises par le haut-commissariat. En “Rouge” : une vigilance absolue s'impose. Des phénomènes météorologiques dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus. La population est appelée à se tenir au courant de l'évolution météorologique et se conformer scrupuleusement aux conseils précisés sur le site meteo.pf et aux éventuelles consignes particulières émises par le haut-commissariat.

Comparaison des cumuls de pluies pendant et hors "vigilance rouge"



