​Merehau Mervin nommée directrice de la santé

Tahiti, le 29 mars 2021 - Merehau Mervin est nommée directrice de la santé en remplacement de Laurence Bonnac-Théron.



Directrice adjointe de la direction de la santé depuis 2017, Merehau Mervin prendra la tête de cette administration le 1er avril prochain. Elle est nommée par arrêté gouvernemental en remplacement du Dr. Laurence Bonnac-Théron, choisie dans le même temps pour assurer la direction du Fare Tama Hau, la Maison de l’adolescent et de l’enfant.



Avec Merehau Mervin, c’est à une docteure en économie de la santé que le gouvernement décide de confier la direction de la santé. Une technicienne très impliquée depuis quatre ans dans la gestion financière, administrative et dans le management des ressources humaine de cet établissement. Elle est aussi en charge depuis 2017 de la mise en application du Schéma d’organisation sanitaire. Plus récemment, Merehau Mervin est intervenue comme co-superviseur de la plateforme Covid de Polynésie française, en octobre et novembre derniers, après avoir été en charge de la mission "Information et planification" de la cellule de crise Covid de mars à juillet 2020.



Economiste de la santé diplômée de l’université de Queesland, Australie, Merehau Mervin a été membre du collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) d’octobre 2017 à octobre 2019.