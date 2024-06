​Me Yves Piriou élu bâtonnier

Tahiti, le 19 juin 2024 – Lors de l'assemblée générale de l'ordre des avocats du barreau de Papeete qui s'est déroulée mercredi, Me Yves Piriou a été élu bâtonnier avec 90 voix pour huit votes blancs.



Les avocats du barreau de Papeete, réunis mercredi en assemblée générale, ont élu – avec pas moins de 90 voix pour huit votes blancs – l'avocat, Me Yves Piriou, en qualité de bâtonnier. L'homme de loi, qui est associé au sein du cabinet Jurispol, rempilera donc pour deux années de bâtonnat, une fonction qu'il avait déjà exercée de 2011 à 2012. Me Piriou, qui succèdera à Me Dominique Bourion, prendra ses fonctions le 1er janvier prochain aux côtés de la vice-bâtonnière, Me Béatrice Eyrignoux.