​Maui au pays des Isards : Projet pédagogique des antipodes

L’ouvrage sera bientôt disponible sur la eBibliothèque de l’éducation en Polynésie. Maui au pays des Isards est le fruit d’une collaboration pédagogique qui a uni cette année des élèves des antipodes. Ceux du collège Maco Tevane et leurs homologues du collège Daniel Argote de la ville d’Orthez, dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour clôturer sa coréalisation, au cours de l'année scolaire, ils se sont donnés rendez-vous jeudi matin pour une visioconférence.Riche en échanges, ce projet pédagogique collaboratif a pu voir le jour grâce à l’encadrement des professeurs et du personnel d’éducation des deux établissements. Les élèves du fenua et de métropole ont pu s’exercer aux techniques d’écriture et d’illustration pour coréaliser cet ouvrage.