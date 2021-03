​Marjorie Rinati prête pour son tour de Moorea à la nage

Marjorie Rinati s’est lancé un défi : effectuer le tour de Moorea à la nage afin de sensibiliser la population à la pollution des océans. La nageuse prendra son départ tôt dans la matinée vendredi à la plage de Temae pour y revenir dimanche, tout en s’arrêtant à chaque tombée de nuit. En pleine forme et confiante après une très bonne préparation physique, celle-ci sera néanmoins accompagnée d’un bateau suiveur avec à bord un médecin, un pompier volontaire et une personne chargée de son alimentation.“Je me sens prête. J'ai quelques petits soucis au niveau de la logistique, mais j’ai envie de me mettre à l’eau, de me dépasser et de prouver à la population que je peux relever ce défi malgré la crise sanitaire actuelle. J’espère que la population sera vraiment sensibilisée sur la lutte de l’association Oceania contre les déchets sur la biodiversité” a-t-elle déclaré. Pour rappel, la mission de cette association est de ramasser les déchets, les équipements de pêche et les engins abandonnés en mer dans le but notamment de réduire le risque d’empêtrement des mammifères marins. La population aura l’occasion de suivre Marjorie pendant son tour de l’île via sa page Facebook : Tour de l'île de Moorea à la Nage by lafilletuba