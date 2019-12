​Marina de Tevaitoa : le Pays attaque son bureau d'étude

Tahiti, le 16 décembre 2019 - Le Pays attaque la société CAPSE-PF pour demander un dédommagement de 50,4 millions de Fcfp "suite à l’incomplétude" de l’étude chargée d’évaluer l’impact sur l’environnement du projet de marina à Tevaitoa.



Le tribunal administratif est saisi d’une requête du Pays lui demandant de condamner la succursale polynésienne de la société Capital sécurité environnement (CAPSE-PF) à lui verser 50,4 millions de Fcfp pour "l’incomplétude" de l'étude d’impact sur l’environnement menée en 2017 à Raiatea, sur le lagon de Tevaitoa. L’audience est programmée le 14 janvier prochain.



La société CAPSE-PF avait travaillé pour le compte de l’arrondissement maritime de la Direction de l’Equipement. Sa mission : évaluer l’impact sur l’environnement du projet d’aménagement d’une marina à Tevaitoa, le chef-lieu de la commune de Tumaraa sur la côte Ouest de Raiatea. Ce projet de près d’un milliard de francs suppose un remblai de 50 000 m3, le creusement d’un bassin de 90 000 m3 sur un platier corallien et la construction de deux digues de protection en béton. L’une de 350 mètres et l’autre de 115 mètres, afin de dégager un espace protégé de la houle de 100 000 m2 en mesure d'accueillir à terme, au mouillage, jusqu’à 100 voiliers de 15 mètres et plus.