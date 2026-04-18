

​Mareva Tourneux pressentie à la tête de l’Arass

Tahiti, le 28 avril 2026 - Selon nos informations, Mareva Tourneux devrait être nommée ce mercredi en conseil des ministres comme nouvelle directrice par intérim de l’Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale.





Depuis quatre ans, l’Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (Arass), qui a pour mission de proposer les stratégies de politique publique ainsi que leurs financements dans les domaines de la santé, de la famille et des solidarités, de l’action médico-sociale et de la protection sociale, change régulièrement de direction. Pierre Frébault, aujourd’hui directeur de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), a présidé l’agence jusqu’en mars 2022. Ont ensuite suivi Hani Teriipaia Ott, Merihere Williams et Caroline Grepin.



Mareva Tourneux, bientôt 74 ans, docteure en médecine et ancienne chargée de mission à la Direction de la santé, devrait être nommée ce mercredi en conseil des ministres comme nouvelle directrice adjointe.



Elle a, par le passé, participé à l’élaboration du planning familial et a mis en place le dépistage gratuit des cancers gynécologiques chez la femme, tels que les cancers du sein ou du col de l’utérus. Elle a aussi été conseillère technique, puis directrice de cabinet du ministre de la Santé, Patrick Howell.



Elle a été faite chevalier dans l’ordre national du mérite, chevalier de la Légion d’honneur et chevalier de l’ordre de Tahiti Nui.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 28 Avril 2026 à 18:57 | Lu 851 fois



