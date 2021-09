​Mareva Nui mise 1,3 milliard sur son nouveau cargo

Confrontée à un état de vétusté problématique de son cargo et mue par la nécessité d’un investissement pour rester rentable, l’entreprise familiale mise aujourd’hui sur un souffle nouveau. Ce sera avec le Mareva Nui II. Un investissement de 1,3 milliard de Fcfp. Le navire est en projet depuis 3 ans. Il sera plus gros, plus fonctionnel et permet à l’armateur de se projeter durablement dans le temps.



En version 'stéroïdée', le Mareva Nui II, offre la promesse d’une capacité d’embarquement de 1300 tonnes de marchandises dont 80 tonnes stockées dans 205 mètres cubes en chambre froide. Et toujours la possibilité de transporter 12 passagers par voyage, avec un "confort amélioré". En soute, ce futur cargo pourra embarquer 195 000 litres, pour le ravitaillement de carburant en vrac. Surtout, il disposera de deux grues d’une capacité de levage de 40 tonnes et 10 tonnes, là où l’actuel Mareva Nui est limité à 5. "On améliore beaucoup les conditions de travail. Ce sera un navire plus rapide et plus moderne", promet le directeur d’exploitation, petit-fils du fondateur de l’entreprise qui se dit au passage "fier de poursuivre cette aventure familiale " avec sa maman, Turia Richmond, gérante de la société.



Si le Mareva Nui II devrait être construit par le chantier naval vietnamien Wong Ha Ship Building, l’armateur doit encore boucler le plan de financement de cette opération. Ce sera en partie sur fonds propres et par emprunt bancaire. Mais surtout avec le soutien du dispositif polynésien d’exonération, puis une fois le navire achevé, avec une aide à l’investissement de l’État, sous l’égide de la défiscalisation nationale. "Il nous reste la réponse de la défisc’ locale", assure Viriamu Fougerouse, qui croit savoir qu’un agrément pourrait être accordé à ce projet d’investissement "d’ici le mois prochain". Si tout se passe comme prévu, la commande au chantier naval aura lieu en décembre. "Avec ce qui se passe en ce moment, ce n’est pas simple d’être sur un projet de plus d’un milliard. Mais il débouche sur un outil de travail qui nous permet de nous projeter sur 20 à 25 ans d’exploitation."