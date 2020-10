​Marche contre le cancer au Tapioi

Raiatea, le 20 octobre 2020 – Samedi dernier, deux femmes de la famille Hart, victorieuses d'un cancer, ont fait la montée du Mont Tapioi avec une soixantaine de leurs amies toutes de rose vêtues, afin d'inciter les Polynésiennes à se faire dépister.



Fabiola Hart a demandé à sa famille, propriétaire des lieux, l'ouverture exceptionnelle de la route qui monte à l'antenne, en haut du mont Tapioi, pour une journée caritative, samedi dernier. On le sait tous, depuis septembre 2019, suite à l'accident mortel d'un élève, l'accès n'est plus autorisé au public. Mais à titre symbolique, samedi, la participation était de 500 Fcfp minimum afin que ces fonds récoltés puissent venir en aide à une association caritative pour lutter contre le cancer. Quelques maris courageux ont tenu à accompagner leur épouse. Même la famille Hart, de Taha'a, avait fait le déplacement pour l'occasion.



La montée dure 30 à 45 minutes, selon les capacités de chacun, pour accéder aux antennes télé et radio avec la vue époustouflante à 180 degrés qui permet de voir de droite à gauche par très beau temps, comme c'était le cas samedi, Huahine, Taha'a et Bora Bora, voire Maupiti parfois en y allant tôt le matin. C'est dire si ce spot légendaire (des milliers de touristes et de sportifs locaux ont emprunté cette route mythique) manque énormément à la population et aux tours opérateurs pour les images que génère la vue imprenable. En plus de l'action caritative, les participants ont bien sûr voulu re-goûter au plaisir de cette balade au milieu des animaux.