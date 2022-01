​Marc Ramel placé sous bracelet électronique

Tahiti, le 6 janvier 2022 – L'ancien dirigeant du Ute Ute, Marc Ramel, a été libéré de Tatutu le 30 décembre dernier et placé sous surveillance électronique. Le 12 mars 2020, il avait été condamné aux côtés de l'homme d'affaires, Thierry Barbion, à quatre ans de prison ferme pour atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans.



Au terme d'un peu moins de deux ans de détention, l'ancien dirigeant du bar Ute Ute, Marc Ramel, a obtenu le 30 décembre dernier sa libération et son placement sous bracelet électronique. En mars 2020, Marc Ramel avait écopé en appel de quatre ans de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt pour atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans. Il avait été condamné aux côtés du promoteur Thierry Barbion et de l'ancienne institutrice, Sabine Boiron qui ont quant à eux obtenu leur libération en août dernier.