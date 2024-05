​Marae, un film d’horreur tourné à Moorea

Tahiti, le 2 mai 2024 - Le film d’horreur “Marae”, tourné l’année dernière à Moorea, sortira le 21 juin prochain sur OCS.





Tourné au Fenua du 3 juillet au 6 septembre de l’année dernière, le film “Marae” va sortir le 21 juin prochain sur OCS. Appelé à être diffusé au cinéma, “Marae” sera finalement directement diffusé sur la plateforme de streaming payante.



Le pitch est resté inchangé depuis le tournage. “Sarah est une ancienne championne de surf à la carrière brisée par un accident. Quand elle entend parler d’un spot vierge jamais surfé par l’homme sur une île polynésienne, elle décide d’y emmener ses trois amies. Mais elle est mise en garde : si personne n’y est jamais allé, c’est parce que l’île serait taboue, habitée par des démons… Ignorant les mises en garde, les quatre amies y découvrent un endroit paradisiaque. Mais lorsqu’une d’entre elles profane un marae, lieu sacré polynésien, ce qui devait être un rêve va vite se transformer en cauchemar…”



“Marae”, explique le dossier de presse, “est un film qui se passe dans l’univers du surf, un ‘survival movie’ sur des plages paradisiaques polynésiennes, sur fond d’essais nucléaires français et de radioactivité”.



Le film est sensé montrer “une nature féroce qui ne fait de cadeau à personne. La fuite de Sarah contre les monstres dans la forêt fait écho à sa propre quête de survie et de résilience”. “L’esthétique est celle de la photo qui parle de solitude, d’abandon et d’un danger qui se cache mais n’est jamais loin…”, explique le réalisateur.



Sont à l’affiche de ce téléfilm, Adèle Galloy, Marie Zabukovec, Marilyn Lima, l’ancienne Miss Tahiti, Vaimiti Teiefitu et Aurelien Recoing. Le téléfilm est réalisé par Jacques Kluger avec Fabien Adda au scénario et le soutien local de Pacific TV Prod.



Ce téléfilm, d’une durée de 85 minutes, est à découvrir le 21 juin prochain.