​Manifestation en soutien au prévenu Théron

Tahiti, le 27 octobre 2021 – Une manifestation est organisée par trois collectifs, dont Nunaa a tia, ce vendredi matin devant le tribunal en soutien au docteur Jean-Paul Théron. Le médecin doit y comparaître pour violences volontaires et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.



Une manifestation est organisée ce vendredi à partir de 8 heures, devant le palais de justice, à l’appel des collectifs Nunaa a tia, Te reo mana o te nunaa, et Touchez-pas à ma famille. Un sit-in doit se tenir en soutien au docteur Théron et pour demander le respect de la liberté de prescription des médecins.

Le docteur Théron doit être jugé le matin-même pour “violences volontaires sur personnes chargée d'une mission de service public avec arme par destination” et “outrage à personne dépositaire de l'autorité publique”. Il est poursuivi pour l'agression le 16 septembre dernier d'un clerc d'huissier venu à son domicile lui signifier une convocation devant le conseil de l'ordre des médecins. L'émissaire a porté plainte, victime d'une ITT de huit jours. Le samedi suivant, le médecin avait insulté une gendarme venue lui signifier une convocation au poste de Arue.