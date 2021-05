​Manava, pour accélérer le traitement des demandes d’entrée au fenua

Tahiti, le 4 mai 2021 - La plateforme Manava est opérationnelle depuis lundi. Sous couvert des protocoles applicables, 26 opérateurs y analysent les dossiers des voyageurs souhaitant entrer en Polynésie.



Depuis le 8 février, dans le cadre du protocole d’entrée en Polynésie la déclaration de voyage pour motifs impérieux faite par les voyageurs six jours avant l’embarquement pour le fenua était analysée et validée par les services de l’Etat. Les services de santé du Pays s’occupant du suivi sanitaire de ces voyageurs jusqu’aux conditions dans lesquelles ils devaient accomplir leur éventuelle quarantaine, en une fois sur le territoire. Avec un flux entrant de 350 voyageurs par semaine, le dispositif a pu fonctionner sur cette base. L’ouverture partielle des frontières depuis le 1er mai, change la donne avec une activité touristique dorénavant possible en provenance des Etats-Unis.



Pour faire face à l’augmentation du volume de dossiers à traiter, la plateforme Manava est opérationnelle depuis ce lundi. Sa vocation principale est d'analyser la recevabilité des dossiers de demande des voyageurs souhaitant se rendre en Polynésie. Par un suivi téléphonique fréquent, les opérateurs de cette plateforme sont également chargés de veiller au respect par les voyageurs du protocole de quarantaine.



Les 26 CAE et trois CVD recrutés pour remplir cette mission disposeront d'un encadrement conjoint et de proximité assuré par des agents du haut-commissariat, de la Direction de la Santé et de l'Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass).

Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a été à la rencontre, mardi matin, des opérateurs réunis sur cette plateforme, pour un briefing complet de leurs missions, en soulignant l’importance de leur rôle dans ce travail pour la protection de la population.