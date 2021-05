​Mael, Mathilde et Herman finalistes de Nescafé Star

Tahiti, le 30 avril 2021 - Mael Teriioania, Mathilde Saradin et Herman Tepa ont décroché leur ticket pour la finale du concours Nescafé Star, jeudi à l’issue du concert privé diffusé en direct par TNTV.



Plus d’une centaine de candidats ont participé aux auditions, pour la 6e édition de Nescafé Star. Sur les trente-cinq qui ont participé au concours de chants cette année, douze sont restés en lice pour les demi-finales.



Jeudi soir, Mael Teriioania, Mathilde Saradin et Herman Tepa ont été sélectionnés pour continuer l’aventure à l’issue d’un premier "concert privé" diffusé en direct à partir 19h35 sur TNTV. Une soirée animée par Damien Gaba. Les prestations offertes par chaque candidat ont été notées par un jury composé de Vaiana Perez, Tamatoa Kautai et Guillaume Matarere. Tous trois font leur retour dans le concours cette année. Chaque concurrent pouvait être supporté par les votes du public. Ces soutiens comptaient pour un tiers de la note finale.



Le prochain concert privé organisé dans le cadre de cette 6e édition du concours de chants Nescafé Star est programmé jeudi 27 mai à 19h35. Trois concurrents sont encore à sélectionner avant la grande finale du samedi 26 juin.



Lors de cette ultime soirée, les six candidats finalistes auront environ 3 minutes chacun pour la prestation solo qui leur permettra de se distinguer. Sur les trois finalistes, le titre de gagnant de Nescafé Star 2021 sera décroché par le candidat qui totalisera le plus grand nombre de points.