​Macron talonné sur l’île sœur

Tahiti, le 24 avril 2022 – Les reports de voix entre le premier et le second tour bénéficient principalement à Marine Le Pen dans la commune de Moorea-Maiao. La candidate Rassemblement National (47,6%) gagne près de 30 points dans l’entre-deux-tours sur l’île sœur pour finir à moins de 5 points derrière Emmanuel Macron (52,4%), samedi. Une progression à mettre dans un contexte où 38,9% des 13 638 électeurs ont voté au second tour de la présidentielle, alors que le taux de participation avait plafonné à 25,9% au premier tour. S’il avait largement dominé samedi 9 avril avec 41,7% des suffrages, Emmanuel Macron achève le second tour, dans la commune, talonné par la candidate RN.