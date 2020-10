​Lutter contre la fourmi de feu, pour le Monarque de Tahiti

Tahiti, le 25 octobre 2020 – Une campagne d'épandage d'insecticide par drones, menée par l'association Manu SOP, a été autorisée ce mardi 27 octobre pour lutter contre la petite fourmi de feu qui menace notamment le Monarque de Tahiti.



L’association Manu SOP qui se bat pour le sauvetage du Monarque de Tahiti, lutte activement contre l’un de ses ennemis : la petite fourmi de feu qui, particulièrement destructrice colonise progressivement Tahiti. Pour cela, elle a planifié des épandages d’insecticide par drones dans la vallée de Te maru ata, pour éradiquer les insectes dévastateurs. Des applications avaient déjà été effectuées, couronnées de succès. A présent 40 hectares restent à traiter dans la vallée pour gagner la "bataille du feu" comme l’indique Caroline Blanvillain, chargée de programme à la société ornithologique de Polynésie. Si la météo est favorable les premiers essais auront lieu le 27 octobre.



Pour rappel, le Monarque de Tahiti faisait partie des 20 espèces d’oiseaux les plus menacées de la planète. L’association l’a sauvé de l’extinction mais fait face à une nouvelle menace : la petite fourmi de feu qui se niche dans les arbres et colonise les vallées où vivent les oiseaux. L’espèce est en danger critique d’extinction, outre la fourmi de feu, elle fait face à la prédation des rats noirs, et de deux autres espèces d’oiseaux introduits (le Martin triste et le Bulbul à ventre rouge) qui s’attaquent à leurs nids. De plus, l’envahissement de l’habitat du Monarque par le Miconia constitue une menace supplémentaire.



Julie Barnac