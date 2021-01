​Linnea Rocher, Marquisienne de cœur, apicultrice de métier

Ce métier la fascine pour tous les aspects qu’il présente au-delà de son produit phare qu’est le miel. Elle s’émerveille encore chaque jour du fonctionnement des colonies, de l’harmonie parfaite qui règne au sein de cette société unie et respectueuse.

Elle continue d’observer avec une attention affectueuse le fonctionnement de ses ruches, la communication entre les abeilles, le rôle et le dévouement de chacune à sa colonie.

Linnea partage cette soif de connaissance et cette fascination en faisant visiter ses ruches aux voyageurs, curieux ou amateurs, souvent en famille. Lorsqu’un professionnel de l’apiculture se présente à sa porte, elle en profite pour transformer ce moment en un bel échange autour de cette passion commune. Ces partages lui font prendre conscience à chaque fois de la beauté de son métier et lui redonnent l’énergie nécessaire pour affronter certaines journées qui sont plus pesantes.

Elle se passionne aussi pour tous les trésors qu’offre la ruche. Le miel bien entendu est le plus connu, notamment pour ses performances préventives et curatives sur la santé. Certains services hospitaliers commencent d’ailleurs à l’utiliser, par exemple pour les grands brûlés. Mais les colonies d’abeilles sont aussi à l’origine de nombreux produits miraculeux, souvent méconnus des consommateurs.

La cire d’abeille possède de nombreuses vertus. Elle est tout d’abord la base de l’architecture exceptionnelle d’une ruche, formant un hexagone parfait à la fois pour l’élevage des abeilles et pour le stockage du miel. Linnea veille à changer 4 à 5 cadres par an et par ruche pour maintenir un excellent état sanitaire de son exploitation. Au-delà de ces aspects techniques, la cire est un émolliant, un cicatrisant, un adoucissant et un stabilisateur texturant, composant d’excellence pour les produits cosmétiques.

La propolis quant à elle est le bouclier de la ruche. Puissant antifongique, antibactérien, et antiseptique, la propolis est un précieux désinfectant et un bouclier naturel, surtout lorsqu’elle est en teinture mère.

Linnea développe une gamme de produits cosmétiques dérivés pour mettre en avant en particulier ces deux produits. Ses créations sont issues de l’envie d’utiliser des produits sains et naturels pour sa famille, qu’elle partage aujourd’hui avec le grand public. Elle propose notamment différents assortiments de cosmétiques et de miels, avec des savons, des sprays propolis, des baumes naturels et soignants. Tous ses produits aident à booster le système immunitaire et soignent naturellement petits et grands maux.