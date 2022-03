​Lexpol change de format

Tahiti, le 2 mars 2022 – Le site Lexpol entame une mutation à visée ergonomique du format de présentation de son contenu.



Le site public Lexpol d’accès au droit en Polynésie française présente désormais les textes normatifs (codes, lois du Pays, arrêtés à caractère réglementaire) dans un nouveau format plus ergonomique qui permet de voir en un clic le texte en vigueur dans sa version applicable avec la possibilité de chercher à l’intérieur, par article et par mot-clé.

A ce jour, près de 250 textes dont huit codes polynésiens et environ 200 réglementations sont présentés selon ce nouveau format numérique. Le compte rendu du conseil des ministres annonce cependant qu’il s’agit d’une "première étape", le système ayant vocation à couvrir "un périmètre beaucoup plus étendu" à terme.