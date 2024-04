​Les voix du Conservatoire artistique au Petit théâtre

Tahiti, le 24 avril 2024 - Te Fare Upa Rau et Te Fare Tauhiti Nui vous invitent à découvrir le conte fantastique Te Vārua o te Reo, ce vendredi 26 avril, à 19 h 30, au Petit théâtre.



Chaque année, les élèves avancés de la classe de théâtre et d'art dramatique du Conservatoire artistique - Te Fare Upa Rau investissent le Petit théâtre de la Maison de la culture pour perfectionner leur art de la scène sous la direction de leur professeure, Christine Thuleau Bennett. Le mois d'avril est réservé à cette immersion théâtrale. Ayant déjà exploré les grands classiques, des œuvres de Shakespeare telles que Hamlet à des pièces d'Éric-Emmanuel Schmitt comme Frederik ou le Boulevard du crime, les élèves se lancent cette année dans une aventure théâtrale singulière.



Cette année, l'équipe de théâtre s'associe aux chanteurs de l'atelier lyrique de l'établissement, placés sous la direction de Peterson Cowan, pour créer un spectacle original. Après la rencontre d'un esprit mystérieux, les jeunes comédiens vont explorer de nouveaux horizons artistiques, se familiariser avec les mélodies et laisser libre cours à leur voix dans un conte fantastique où la frontière entre la parole et le chant s'estompe. Les artistes passeront de la voix parlée à la voix chantée à l’occasion de ce conte fantastique.



Le personnage principal, “l'esprit des voix, te vārua o te reo”, veille et inspire les voix des artistes à travers le monde de l'opéra, de la comédie musicale et des chansons de la Belle époque. Cet esprit est aidé d'une fée, qui a pour mission de rendre compte du bon usage du mana de la voix à travers le monde…



La diversité de l’expérience de la scène et dans les voix offre un spectacle à la fois touchant et plein de promesses, où les générations se rencontrent et où les styles se mêlent harmonieusement. On navigue de la comédie musicale à l'ambiance du Tahiti d’antan, en passant par de grands airs du répertoire, interprétés en français, en reo tahiti et dans d'autres langues encore.



D’après communiqué





Informations pratiques :



Te Vārua o te Reo

Au Petit théâtre

Représentation unique le vendredi 26 avril, à 19h30

Un spectacle en coréalisation CAPF / TFTN

Tarifs : 1 500 francs et 1 000 francs pour les moins de 12 ans.

Billets disponibles au guichet de Te Fare Tauhiti Nui et en ligne sur https://billetterie.maisondelaculture.pf/

Renseignements : 40 544 544 – Page Facebook : Maison de la culture Tahiti