​Les talents au féminin s’expriment à l’assemblée

Tahiti, le 5 juin 2024 - L’association UFFO-Polynésie organise le vendredi 7 juin la 9e édition de la Journée “Vahine, tu as des talents” dans les jardins de l’assemblée de la Polynésie française. Cette journée annuelle contribue à faire vivre le droit à l’autonomie économique et à l’épanouissement créatif des femmes.





La 9e édition de la journée “Vahine, tu as des talents”, organisée par l’association Union des femmes francophones océaniennes (UFFO) Polynésie, se tiendra cette année encore pour soutenir les initiatives économiques des femmes et ainsi promouvoir leur autonomisation économique, source d’indépendance financière et de réalisation personnelle.



Le but concret est de valoriser les talents et les savoir-faire des femmes, exprimés sous la forme de produits ou de services, selon le principe “Je crée, je produis, je vends”. Le volet commercial est complémentaire d’une démarche principale qui vise la mise en pratique réelle des droits des femmes en Polynésie.



Il s’agit d’une journée d’entraide et de partage d’expériences. Elle s’adresse prioritairement à des femmes qui se lancent, ont besoin d’acquérir de la notoriété et d’être encouragées par l’exemple des autres… et par les visiteurs de l’exposition.



Par la suite, l’association UFFO accompagnera les exposantes qui le souhaitent par des ateliers de sensibilisation aux aspects de gestion, de communication et commercialisation, et de développement personnel.



Informées par les réseaux sociaux, internet ou le bouche-à-oreille de la journée du 7 juin, les exposantes inscrites ont accepté en échange d’une participation gratuite d’exposer leurs réalisations, de faire des démonstrations, de parler de leur activité et bien sûr de s’entraider.



L’association UFFO-Polynésie finance cette journée par la vente d’enveloppes surprises toutes gagnantes, et très gagnantes, puisque la valeur du lot est toujours plus élevée que le prix de l’enveloppe. À gagner : un voyage aller-retour Papeete-San Francisco mais aussi des bijoux, des créations originales, des bons offerts par des entreprises, etc. Les exposantes donnent aussi de leur temps et de leur production en participant elles aussi à la constitution des lots.



À l’assemblée, près de 60 participantes se sont inscrites et seront présentes à la vente des réalisations dans des domaines très variés : artisanat traditionnel et modernisé, bien-être ou encore alimentation.



Les actions de l’UFFO



Depuis trois ans, l’UFFO-Polynésie a mis en place un vaste programme consistant à proposer à des établissements scolaires du second degré et à la Maison de quartier de Outumaoro, des produits d’hygiène (serviettes hygiéniques) gratuits pour les bénéficiaires, en distributeurs à libre accès ou en lots. Le premier objectif est de lutter contre la précarité menstruelle.



Entre 2022 et 2024, l’association a ainsi pu doter la quasi-totalité des établissements situés dans les cinq archipels : 37 de l’enseignement public, 15 de l’enseignement privé, les sept Maisons familiales rurales et un CJA. Au total, ce sont plus de 80 000 protections qui ont été achetées.



L’association, créée en 2012, est l’une des composantes de l’Union des femmes francophones d’Océanie (UFFO), dont l’objectif est de promouvoir l’égalité effective des hommes et des femmes dans les pays et territoires francophones du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Vanuatu et Polynésie française).



La journée “Vahine, tu as des talents”, dont c’est la 9e édition en 2024, s’inscrit dans la concrétisation de ce travail en commun.

Le programme

- 7 h 45 : accueil des personnalités et invités

- 8 heures : cérémonie d’ouverture

- De 8 à 16 heures : ouverture des stands

- De 8 à 15 heures : animation musicale par l’école de musique Ninirei, John Teai et Paola Golaz accompagnés par des membres de l’association

- 15 heures : remise de trophée aux stands les plus remarqués - 7 h 45 : accueil des personnalités et invités- 8 heures : cérémonie d’ouverture- De 8 à 16 heures : ouverture des stands- De 8 à 15 heures : animation musicale par l’école de musique Ninirei, John Teai et Paola Golaz accompagnés par des membres de l’association- 15 heures : remise de trophée aux stands les plus remarqués

Les ateliers

- 8 h 30 - 9 h 15 : L’art du toucher au service du bien-être, dans une approche culturelle polynésienne (Claudia Sui de l’association Vahine Arata’i no Porinetia)

- 9 h 30 - 10 h 15 : Prendre soin de sa santé mentale quand on devient entrepreneure (Linda Fong de l’association Vahine Arata’i no Porinetia)

- 13 heures - 13 h 45 : Protéger son activité (son entreprise) et se protéger soi-même (sur le plan juridique, social, etc.) quand on est indépendant (Muriel Merceron de l’association Femmes chefs d’entreprise) - 8 h 30 - 9 h 15 : L’art du toucher au service du bien-être, dans une approche culturelle polynésienne (Claudia Sui de l’association Vahine Arata’i no Porinetia)- 9 h 30 - 10 h 15 : Prendre soin de sa santé mentale quand on devient entrepreneure (Linda Fong de l’association Vahine Arata’i no Porinetia)- 13 heures - 13 h 45 : Protéger son activité (son entreprise) et se protéger soi-même (sur le plan juridique, social, etc.) quand on est indépendant (Muriel Merceron de l’association Femmes chefs d’entreprise)

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 5 Juin 2024 à 17:26 | Lu 215 fois