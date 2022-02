​Les syndicats FO de la santé en ont “ras le cocotier”

Tahiti, le 17 février 2022 - Les syndicats de personnels de santé sont au bout du rouleau et le crient à travers un communiqué pas tendre avec le Pays et les représentants qui, encore mercredi à l'assemblée, se sont exemptés d'obligation vaccinale.



Dans un communiqué véhément intitulé “Ras le cocotier !”, les syndicats autonomes représentants des personnels de santé du CHPF, des hôpitaux de Raiatea, des Marquises, et Taravao et de la Direction de la santé, relayés par la CSTP-FO, déplorent leurs conditions de travail. Les personnels de santé énumèrent l'obligation vaccinale à nombre de dose évolutif, “combien d’autres doses encore”, les différentes “peurs” qui les accablent, mais aussi les mesures prises pour réduire le nombre de morts “qui ont multiplié les problèmes sociaux voire des déséquilibres mentaux”, les mesures d’économie “au détriment de la qualité des soins”. L'ensemble contribuant à “décourager voire démobiliser les personnels”.



Concernant l'obligation vaccinale, dont les représentants se sont exemptés mercredi à Tarahoi, les syndicats demandent que l’amende soit “au franc symbolique pour les fonctionnaires, plus encore pour les personnels de santé qui risquent leur santé pour soigner toute la population”. Les personnels de santé demandent aussi des indemnités de sujétion spéciale pour ceux d'entre eux qui participent au parcours des soins, et une amélioration du point d’indice et des grilles indiciaires de tous les fonctionnaires !



Les syndicats de soignants terminent en expliquant que “le Pays ne peut pas prétendre ignorer la situation des fonctionnaires et surtout des personnels de la santé” (…) “La santé des personnels de la santé est en détresse ! La santé des patients et de la population est en danger !”