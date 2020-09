​Les stages de fa'a'apu ont la cote

Moorea, le 22 septembre 2020 - Des sessions de formation en agro-écologie ont été mises en place à Paopao pour les personnes désireuses de lancer leur propre fa'a'apu. Le but ? Leur permettre de mettre en place une plantation respectueuse de la nature et de tendre vers une autonomie alimentaire.



Via l’appel à projets lancé par le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), la Fédération des associations de protection de l'environnement (Fape), en partenariat avec la fondation Anavai et le Haut-commissariat de la Polynésie française, a mis en place deux sessions de formation gratuite en agro-écologie sur le site du Food & Cook Lab Tahiti, samedi et dimanche dernier. Une troisième session se déroule ce mardi.



Intitulée "mon fa'a'apu durable", chaque session de cette formation de six heures a proposé aux stagiaires (une dizaine par session) de découvrir les différents principes de l’agro-écologie, tels que le compostage, le paillage, la gestion de l’eau ou encore la biodynamie. Une visite de terrain a ensuite été effectuée dans les plantations environnantes afin d’observer les pratiques agro-écologiques (association des cultures, fabrication du compost, couverture du sol, etc.). Les sessions se sont clôturées par la création d’une butte en agro-écologie, sur laquelle ont été mises en place différentes plantes aromatiques, plantes potagères etc.

Conçue à l’origine pour accompagner les agriculteurs professionnels dans leur transition vers la permaculture et l’agro-écologie, cette formation a été ouverte au grand public suite à une forte demande. Les stagiaires, pour la plupart novices dans l’agriculture, étaient venus apprendre à planter ou obtenir des réponses sur certaines problématiques rencontrées dans leur nouvelle plantation familiale. Certains souhaitant notamment créer leur plantation familiale et tendre vers une autonomie alimentaire. "Les stagiaires sont très curieux. Ils posent beaucoup de questions. Il y a ceux qui viennent chercher de nouvelles astuces et ceux qui ont envie de commencer en partant de rien. Ils prennent conscience que l’on dépend fortement de l’importation en Polynésie française. Ils ont envie de devenir autonomes et de se reconnecter aussi avec la nature environnante" constate Laetitia Bisarah, la directrice de la Fape.

Une quinzaine de formations seront organisées par la Fape d’ici la fin de l’année sur le fenua.