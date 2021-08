​Les soignants seront indemnisés pour le suivi des patients Covid à domicile

Tahiti, le 17 août 2021 – C'était l'objet de la passe d'armes entre le président du syndicat des infirmiers libéraux et le ministre en charge de la PSG la semaine dernière. Comme annoncé, les soignants auront leur texte pour indemniser la prise en charge des patients Covid à domicile.



Afin de garantir la continuité des soins à domicile aux personnes atteintes de la Covid-19 et de prévenir les formes graves de la maladie, le Pays a instauré, l’année dernière, lors du premier épisode de crise sanitaire, des mesures dérogatoires de prise en charge (tiers-payant et à 100%) par les régimes de protection sociale des visites à domicile du médecin libéral pour le suivi d’un patient atteint de la Covid-19, des actes de soins infirmiers prescrits par un médecin pour la surveillance clinique de prévention à domicile pour les patients atteints de la Covid-19, de la surveillance à distance pour le suivi de patients atteints de la Covid-19 par tout moyen y compris téléphonique afin de pouvoir interpréter à distance les informations nécessaires à l’évolution de la maladie et ainsi pouvoir adapter la prise en charge, de la consultation à distance dans la limite d’une consultation par mois de patients placés en longue maladie pour un motif de consultation lié à leur pathologie. Pour faire à la recrudescence de la Covid-19 (4ème vague), le Conseil des ministres a décidé de réactiver ces dispositions d’urgence visant à assurer la prise en charge optimale de tous les patients.