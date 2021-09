​Les soignants calédoniens remerciés par le Pays

Tahiti, le 15 septembre 2021 – Les soignants calédoniens venus prêter main-forte au personnel du Centre hospitalier au plus fort de la crise Covid en Polynésie ont été invités à déjeuner par le gouvernement et remerciés pour leur solidarité, mercredi à l'issue de leur mission au fenua.



A l’issue du Conseil des ministres, mercredi, le président Edouard Fritch et l’ensemble du gouvernement ont reçu à déjeuner la délégation composant les professionnels de santé volontaires, arrivés de Nouvelle-Calédonie, le 20 août dernier, pour renforcer les équipes du centre hospitalier. La délégation, qui doit rentrer à Nouméa mercredi soir, a tenu à souligner et à remercier la grande gentillesse de l’accueil qui lui a été réservé, tant des agents de l’hôpital que des Polynésiens et de tous ceux qui ont cherché à les aider pour faire que ce séjour éprouvant professionnellement soit le plus agréable possible. Le président a remercié ce geste d’élan de solidarité dont ils ont fait part, ainsi que l’aide du président Mapou. Les renforts calédoniens ont été les premiers à venir assister la Polynésie et le président a estimé avec satisfaction qu’ils avaient été précurseurs de l’aide nationale.