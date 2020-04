​Les retours commencent dans les îles

Tahiti, le 27 avril 2020 - Edouard Fritch et Dominique Sorain ont annoncé lundi le début du rapatriement dans les îles des habitants des archipels confinés à Tahiti depuis le début de la crise, après un dépistage du coronavirus systématique.



Pour certains résidents des îles actuellement sur Tahiti, une solution de rapatriement est mise en place. Il s’agit des résidents qui ont leur domicile principal dans une île et qui étaient à l’isolement contrôlé depuis leur retour au fenua en provenance de l’hexagone. Ils seront autorisés à rentrer chez eux après un test négatif. De plus, les personnes évasanées à Tahiti pourront également rentrer dans leur île sous réserve d’un test négatif. L’ensemble de ces rapatriements s’effectuera après accord des maires concernés et en lien avec eux pour s’assurer que les règles sanitaires de distanciation sociale seront strictement respectées, a annoncé le haut-commissaire. Dès aujourd’hui, un premier vol est organisé vers Raiatea aux îles Sous-le-Vent.