​Les rendez-vous de 2023

Tahiti, le 3 janvier 2023 – A l'aube de cette nouvelle année, Tahiti Infos dresse la liste des grandes dates qui vont marquer 2023. Dans les mois à venir, l'actualité sera notamment marquée par les élections territoriales, le lancement des travaux d'aménagement à Teahupo'o ou bien encore le procès du docteur Théron.



1er semestre : Finalisation du plan de transition alimentaire sur lequel la Direction de l'agriculture travaille depuis septembre 2021. L'objectif : “Procurer aux Polynésiens une alimentation accessible financièrement, saine et durable”.



1er semestre : Instauration de la branche “famille” du régime universel mis en place dans le cadre de la réforme de la Protection sociale généralisée.



10 au 12 janvier : Après plusieurs renvois, l'affaire d'abus de confiance et d'escroquerie impliquant l'homme d'affaires, Pierre Chanut, son épouse et ses enfants ainsi que l'ancien notaire de Papeete, Me Dominique Calmet, doit être jugée du 10 au 12 janvier devant le tribunal correctionnel. Révélée il y a onze ans, cette affaire porte sur une escroquerie aux faux placements qui a généré 500 millions de Fcfp de préjudice.

24 janvier : Remise à Paris du dossier de candidature des Marquises pour l'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'Unesco.



4 au 12 février : Le Festival du film documentaire océanien (Fifo) présentera, du 4 au 12 février, sa 20e édition. A cette occasion, un jury supplémentaire sera mis en place : le jury Jeunesse.



13 février : Premier vol de la compagnie aérienne interinsulaire Air Moana.



27 février : Déjà renvoyé à cinq reprises, le procès en appel d'Oscar Temaru dans le cadre de l'affaire Radio Tefana a été programmé au 27 février 2023. Condamné il y a trois ans à six mois de prison avec sursis et cinq millions d'amende pour avoir financé, sur fonds publics, la radio associative de sa commune, Te reo o Tefana, afin de promouvoir l'idéologie de son parti, Oscar Temaru avait immédiatement fait appel. Deux mois après cette condamnation, le parquet de Papeete avait ouvert une enquête du chef de détournement de fonds publics pour déterminer si l'octroi de la protection fonctionnelle à hauteur de 12 millions de Fcfp était bien légal. Si cette enquête a depuis été délocalisée à Paris, elle a permis aux avocats du leader indépendantiste d'obtenir les deux derniers renvois du procès au motif que cette enquête ne leur permettait pas d'aborder le dossier sereinement.

28 février : Procès de Me Outin pour “injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion”. L'avocat, qui est poursuivi pour avoir tenu des propos antisémites sur sa page Facebook, sera également jugé pour “divulgation d'informations personnelles concernant un journaliste”.



Mars : Entrée en service du terminal de croisière international, à Papeete.



4 mars : Réouverture au public du Musée de Tahiti et des îles après quatre ans et demi de travaux. L'inauguration officielle aura lieu le 1er mars. À cette occasion, 16 objets exceptionnels seront prêtés par différents musées. Parmi ces objets figure la statuette du dieu A'a, issue des collections du British Museum de Londres.



21 mars : Après six renvois, le procès du docteur Jean-Paul Théron devrait se tenir le 21 mars devant le tribunal correctionnel de Papeete. Le médecin est poursuivi pour avoir agressé, le 16 septembre 2021, un clerc d'huissier qui venait lui remettre une convocation. Il sera également jugé pour outrage envers un gendarme.



1er avril : Le Tiki Fest va faire son grand retour le 1er avril avec des têtes d'affiche aussi illustres que le rappeur Orelsan, Bob Sinclar ou Synapson. Le festival se déroulera au parc Vairai de 14 heures à minuit. Le même jour, le groupe phare du reggae français, Danakil, se produira à To'ata.



16 avril : 1er tour des élections territoriales



30 avril : 2nd tour des élections territoriales



Mi-2023 : Le CHPF accueillera un scanner à tomographie par émission de positons, plus communément appelé TEP-scan. L'appareil d'imagerie médicale permet de compléter le diagnostic d'un cancer en repérant les tumeurs et les métastases, mais aussi d'évaluer l'efficacité d'un traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie. La première version du TEP-scan en Polynésie française sera exclusivement consacrée au cancer de la prostate, qui touche 120 nouveaux cas chaque année en Polynésie française.



6 au 22 juillet : Concours de danses et de chants traditionnels du Heiva 2022.

Août : Lancement des travaux d'aménagement, à Teahupo'o, en vue de l'accueil de l'épreuve de surf des Jeux olympiques, en 2024. Il s'agit d'un projet d'agrandissement de la marina et de la création du ponton d'accès qui desservira le village olympique. Le chantier devrait durer 13 mois.



Octobre : Fermé en 2020 car lourdement frappé par la crise sanitaire et racheté par le groupe Wane, l'ex-Méridien de Bora Bora doit rouvrir ses portes en octobre. Après avoir fait l'objet de travaux de rénovation et d'agrandissement, l'hôtel va désormais offrir une capacité d'hébergement accrue de 138 bungalows contre 98 auparavant.



Second semestre : Le “One planet summit pour les îles” se tiendra à Tahiti. Le président de la République, Emmanuel Macron, devrait y participer.



Fin de l'année : Les premiers avions de la compagnie aérienne Air Bora Bora, qui prévoit des vols entre Tahiti et Moorea et de desservir les îles Sous-le-Vent à partir de Bora Bora, doivent être livrés à la fin de l'année.



