​Les prix à la consommation se stabilisent en fin d’année

Tahiti, le 22 novembre 2023 - L’institut de la statistique en Polynésie française constate une stabilité des prix à la consommation en novembre. En moyenne sur les douze derniers mois, l’inflation est mesurée à 4,0%.



En novembre 2023, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,1% et s'établit à 109,65, constate l'l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) dans une



L'indice général hors transport aérien international augmente de 0,1% en novembre 2023, il progresse en glissement sur douze mois de 0,9%.



L’indice ouvrier, qui s’intéresse à la structure de consommation des ménages dont le chef de ménage est ouvrier, est également en hausse de 0,1% sur le mois et progresse de 0,7% en glissement annuel.



Entre novembre 2022 et novembre 2023, l'indice général des prix à la consommation augmente de 0,9%. En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de 4,0%. En novembre 2023, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,1% et s'établit à 109,65, constate l'l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) dans une note de conjoncture publié vendredi. Cette hausse est comparable à la moyenne des mois de novembre observée sur les cinq dernières années. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des prix des produits alimentaires de 0,6% et du transport de 0,1%.L'indice général hors transport aérien international augmente de 0,1% en novembre 2023, il progresse en glissement sur douze mois de 0,9%.L’indice ouvrier, qui s’intéresse à la structure de consommation des ménages dont le chef de ménage est ouvrier, est également en hausse de 0,1% sur le mois et progresse de 0,7% en glissement annuel.Entre novembre 2022 et novembre 2023, l'indice général des prix à la consommation augmente de 0,9%. En moyenne sur les douze derniers mois, cette variation est de 4,0%.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Vendredi 22 Décembre 2023 à 20:20 | Lu 283 fois