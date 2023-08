​Les premiers éléments de la visite de Darmanin au fenua

Tahiti, le 13 août 2023 - Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, est attendu en déplacement en Polynésie française du 16 au 19 août. Il sera accompagné de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, ainsi que de Philippe Vigier, nouveau ministre délégué aux Outre-mer.



Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, la ministre des Sports et le nouveau ministre délégué aux Outre-mer arriveront à Tahiti mercredi pour une visite de quatre jours. La délégation n'a pas encore de programme officiellement dévoilé, mais celui-ci commence à s'imposer de lui-même, à mesure que les préparatifs se mettent en place, et malgré l'absence de rendez-vous calés dans l'agenda du gouvernement envoyé aux médias vendredi.



L'avion emportant la délégation ministérielle devrait se poser ce mercredi à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. La matinée serait, comme il est d'usage, consacrée aux traditionnels dépôts de gerbes au monument aux morts, suivis d'entretiens protocolaires.



Mercredi après-midi, Gérald Darmanin est attendu à Vairao pour une séquences biodiversité à l'Ifremer, avant de rejoindre Teahupo'o pour visiter le site qui accueillera la prochaine épreuve olympique de surf dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Un crochet par Papara lors de son retour pourrait aussi être organisé.



Jeudi, pour l'heure, seul un déplacement sur l'île de Moorea est envisagé avec visite du Criobe et inauguration d'une nouvelle compagnie de gendarmerie. Difficile de dire si la ministre des Sports prendra ce même chemin ou si elle aura son propre agenda de rencontres pour préparer les Jeux.



Vendredi, c'est direction les Marquises pour la délégation qui ira à Nuku Hiva avant de se déplacer à Hiva Oa pour y passer la nuit. Samedi, ce sera visite de marae de Upuke où Emmanuel Macron et l'ancien ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, se sont rendus en 2019 et potentiellement un crochet par le RSMA avant de prendre la direction de Kaukura.



Pour conclure, Gérald Darmanin s'adressera aux deux télévisions polynésiennes samedi soir, avant de reprendre l'avion.