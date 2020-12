​Les pompiers prêts pour le Téléthon

Contrairement aux années précédentes, on assistera à un événement largement réduit, crise sanitaire oblige, avec l’annulation de la traditionnelle course à pied des jeunes sapeurs-pompiers en formation et de la randonnée entre Paopao et Vaiare du collège de Paopao. "La course à pied autour de l'île est un grand moment de l’année dans leur formation. Nos jeunes s’y préparent tous les ans et malheureusement, ils ne le feront pas cette fois-ci en raison de la pandémie et des mesures que l’on doit respecter. On ne peut pas mettre la population ainsi que nos jeunes sapeurs-pompiers en danger" explique Juanita Anania Mai, la secrétaire de l’association des jeunes sapeurs-pompiers de Moorea. Cependant les organisateurs restent optimistes et motivés. "Cela va être difficile d’atteindre le record de l’année dernière, mais on va faire le maximum pour apporter notre pierre à l’édifice afin d’aider la recherche ainsi que l’AFM Téléthon" espère Juanita. L’association des jeunes sapeurs-pompiers lance donc un appel aux habitants de l‘île et leur donne rendez-vous samedi. "On compte sur vos dons et sur votre générosité. La population de Moorea a montré tous les ans qu’elle était généreuse. Malgré la situation que nous connaissons tous, nous savons que vous serez encore là" conclut Léon Harehoe, le président de l’association.