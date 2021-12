​Les pompiers de Uturoa décorés

Tahiti, le 30 décembre 2021 – Les sapeurs-pompiers de Uturoa ont reçu mercredi la "fourragère tricolore" après leur "investissement exceptionnel" dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.



L'administrateur des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, Guy Fitzer, s’est rendu à Uturoa, mercredi à l’invitation du tavana Matahi Brotherson pour la remise de la fourragère tricolore aux sapeurs-pompiers du Centre de Secours et d’Incendie (CIS) de la commune. Le port de cette cordelette tressée rendu possible depuis l’attribution de la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement qui a été décernée à titre collectif aux corps communaux des sapeurs-pompiers de Polynésie française lors de la Sainte Barbe organisée à Punaauia le 4 décembre dernier.



La cérémonie de remise de la fourragère aux trente sapeurs-pompiers du CIS, témoigne de la reconnaissance de l’État pour l’investissement exceptionnel de ce corps communal dans le contexte de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Leur contribution a été saluée, qu’il s’agisse de leur mobilisation pour renforcer la campagne de vaccination ou des opérations de transferts de patients malades du Covid vers l’hôpital de Uturoa. Une reconnaissance qui consacre également l’engagement au quotidien des sapeurs-pompiers pour porter secours à leurs concitoyens, quelles que soient les circonstances de temps et de lieu, en coordination avec les corps communaux des sapeurs-pompiers de Taputapuatea et de Tumara'a sur l’île de Raiatea.