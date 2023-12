​Les pistes de Ahe et Anaa équipées de balisages lumineux

Tahiti, le 23 décembre 2023 – Les pistes d’aviation des atolls de Ahe et Anaa ont récemment été équipées d’un balisage lumineux.



En 2022, l’aérodrome de Ahe a vu passer 9 655 passagers (soit une augmentation de 99,3% par rapport à 2019) et celui de Anaa, 3 932 passagers (soit une augmentation de 78.2% par rapport à 2019), totalisant pour les deux aérodromes plus de 450 mouvements commerciaux d’avions. Mais jusqu’à présent, ces deux aérodromes, situés à 484 km de Papeete pour Ahe et 415 km pour Anaa, ne pouvaient accueillir qu’un trafic aérien de jour.



Cette situation pourrait changer à l’avenir. Les pistes d’aviation de ces deux atolls ont récemment été équipées d’un balisage lumineux. Les travaux ont été réceptionnés en octobre dernier. Ils sont en cours d’homologation par les organismes de contrôle compétents de l’État.



Si ce nouvel équipement laisse envisager à l’avenir l’accueil de vols domestiques de nuit, il permet surtout à brève échéance de faciliter les evasans d’urgence par avion en permettant aux compagnies commerciales de les effectuer au moyen d’avions de type ATR 42 et 72.



L’aérodrome de Ahe a, en outre, bénéficié de travaux de réfection de sa piste et de la bande aménagée pour l’accueil d’ATR 72. Ahe, dont l’aérodrome a été construit en 1996, dispose d’une piste de 1240 m ; tandis que Anaa, aérodrome construit en 1976, est doté d’une piste de 1500 mètres.



L’investissement global cofinancé par l’État et le Pays, représente un budget de 830 millions de francs, avec 590 millions de francs pour la piste de Ahe et 240 millions pour celle de Anaa.



