​Les pharmacies autorisées à délivrer des attestations de tests Covid

Tahiti, le 17 août 2021 – Le conseil des ministres a autorisé les pharmacies à réaliser et délivrer des attestations de tests Covid reconnus par l'administration. Les tests restants néanmoins payants à la charge du demandeur.



Compte tenu du contexte épidémique actuel, de l’augmentation exponentielle du nombre de patients infectés par la Covid-19, il a été récemment ajouté la possibilité de vente d’autotest en officine de pharmacie, sans production de résultat, pour les personnes qui souhaitaient se tester elle-même au moment où elles en auraient besoin. Dans le même temps, il a été prévu la possibilité de mise à disposition d’autotests pour les médecins, infirmier et sages-femmes pour le besoin de leur activité.



Au vu de l’affluence dans le centre de dépistage installé à la présidence, et devant la nécessité de redéployer les ressources humaines sur la prise en charge des patients et la vaccination, le Conseil des ministres a décidé d’autoriser les pharmaciens à superviser, dans leurs officines, les autotests des patients qui en font la demande afin de pouvoir rendre un résultat pour des tests dont ils ont réalisé la supervision.



Tests toujours payants



Les pharmaciens pourront également produire, pour les tests supervisés, une attestation indiquant la conformité à la règlementation qui pourrait être mise en place pour les déplacements inter-îles dans un objectif de protection des îles. Les tests supervisés et la prestation pour le rendu de résultat ou de l’attestation seront à la charge du demandeur, alors qu'ils sont toujours gratuits en métropole. Il n’y a pas de consigne de faire confirmer les autotests antigéniques par RT-PCR auprès d’un laboratoire d’analyse de biologie médicale.