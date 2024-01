​Les passages piétons du front de mer aménagés pour les PMR

Tahiti, le 2 janvier 2024 - Trois passages piétons ont été aménagés sur le front de mer de Papeete pour faciliter leur usage par des Personnes à mobilité réduite (PMR).



Des travaux sur trois passages piétons ont été réalisés en face du terminal de croisière de Papeete afin de faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de la politique d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), et font suite aux aménagements réalisés en septembre 2023 à la gare maritime.



Sur ces trois passages piétons, les ralentisseurs situés côté mer ont été arasés et la pente des trottoirs a été adoucie pour créer des rampes. Le passage piéton situé au droit de la rue Paul Gauguin, qui n’a pas encore fait l’objet de marquage, reste fermé temporairement compte tenu des travaux du terminal de croisière.



Ces aménagements ont été réalisés mi-décembre 2023 et se poursuivront en 2024 avec le traitement des autres passages piétons du front de mer.