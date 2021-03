​Les paroisses de l'Eglise protestante de Moorea fêtent l'Arrivée de l'Evangile

Moorea, le 6 mars 2021 - Les fidèles de l’Eglise protestante ma’ohi de l’île ont célébré vendredi l’arrivée de l’évangile. En raison de la crise sanitaire, cette journée festive a été célébrée dans trois paroisses différentes : celle de Maharepa, de Maatea et de Haapiti.



Les paroisses de l’Eglise protestante ma’ohi de Moorea ont célébré vendredi l’Arrivée de l’évangile, mais cette année la grande célébration habituelle, rassemblant tous les fidèles de l’Eglise de l’île, a été annulée en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs ont célébré cette journée importante par, comme à leur habitude, des chants et des danses traditionnelles, dans trois paroisses : celles de Maharepa, de Haapiti et de Maatea. Chacune d’elles devait accueillir des fidèles d’une autre paroisse de l’île. Maharepa recevaient ainsi les fidèles de Papetoai, la paroisse de Haapiti accueillait ceux de Teavaro tandis que Maatea célébrait cette journée avec les protestants de Afareaitu. A Maharepa, la journée a débuté, en présence de quelques élus de la commune associée de Paopao et de plusieurs dizaines de fidèles de l’Eglise protestante mao’hi, par un culte. Celle-ci s’est poursuivie par des prestations de danses et de chants de la paroisse protestante de Papetoai. La cérémonie s’est clôturée autour d’un grand maa tahiti.