​Les municipales à Uturoa les 20 et 27 juin

Tahiti, le 21 avril 2021 - Les 3 828 électeurs de la commune de Uturoa sont appelés à se rendre aux urnes les 20 et 27 juin prochain pour de nouvelles élections municipales après l'annulation du dernier scrutin pour dix procurations irrégulières.



Le chiffre pourrait encore augmenter en cas d'inscriptions avant le 14 mai prochain, mais pour l'heure 3 828 électeurs de Uturoa sont appelés à un retour aux urnes les 20 et 27 juin prochain. En effet, le haut-commissariat vient de fixer les dates des premiers et seconds tours des élections municipales après l'annulation du scrutin dans la commune de Raiatea. Une annulation prononcée le 6 octobre dernier par le tribunal administratif de Papeete et confirmée le 2 avril dernier par le Conseil d'Etat après l'appel du tavana actuel Matahi Brotherson. Notons que pour le premier comme pour le second tour de ces élections, les bureaux seront ouverts de 8 à 18 heures.



En attendant le retour aux urnes à Uturoa, une délégation spéciale au sein de la commune a été mise en place depuis le 6 avril dernier. Sa mission prendra fin le soir de la proclamation des résultats du scrutin. Mais en attendant, elle assume toutes les fonctions du conseil municipal -et son président celui de tavana- uniquement pour ce qui relève de l'expédition des affaires courantes de la commune du point de vue administratif.



Rappelons que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat, avait prononcé l'annulation des élections pour des irrégularités constatées dans l'établissement de dix procurations alors que la liste de Matahi Brotherson avait justement battu celle de Sylviane Terooatea de dix petites voix. "Ces dix procurations étant irrégulières, eu égard à l’écart des suffrages entre les deux candidats, et après déductions de ces dix procurations du résultat des élections, les listes conduites par Mme Terooatea et M. Brotherson se trouvent à égalité de voix", avait conclu la justice administrative.