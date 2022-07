​Les mesures de restrictions liées à la houle

Tahiti, le 12 juillet 2022 – Les services de l'Etat ont communiqué mardi les dernières mesures de vigilances et de restrictions liées à l'épisode "exceptionnel" de forte houle qui touche la Polynésie française.



Dans le cadre de la gestion de l’évènement exceptionnel de forte houle, les services de Météo France et du Haut-commissariat, en concertation avec les services du Pays et les opérateurs de services essentiels, ont décidé d’étendre la vigilance Rouge :

- aux archipels des Tuamotu Sud et Ouest (Hereheretue, Nukutepipi, Anuanuraro, Anuanurunga) et aux Gambier ;

- ainsi qu’aux Iles Du Vent et Iles Sous le Vent (sauf Mopelia).



Jusqu'au 14 juillet à 8 heures



Ainsi, les mesures de protection, déjà applicables pour Rapa et les Australes Centre, sont étendues à ces îles à compter de mardi à 18h et jusqu’au 14 juillet 2022 à 8h. Ces mesures sont reconductibles en fonction de l’évolution de la météo. Ces dispositions portent interdiction de la circulation maritime et des activités nautiques de loisirs et professionnelles pour les navires de moins de 24 mètres.



Les îles des Tuamotu du Centre, Centre Sud, Centre Nord et du Nord-Ouest et Mopélia sont placées en vigilance Orange, et devront ainsi faire preuve de la plus grande vigilance et prendre les mesures de protection adéquates. Pour ces îles, il est demandé à tous les usagers de la mer et du littoral de reporter ses activités nautiques et les sorties en mer et de prendre toutes les précautions nécessaires pour mettre en sécurité les embarcations et équipements nautiques ainsi que les habitations en bord de mer. L’accès au littoral est dangereux et il convient de ne pas se rendre sur les côtes concernées par le phénomène et de limiter ou de reporter ses déplacements sur les routes proches du littoral.



Les communes sollicitées



Les services de l’État, du Pays et des communes, à travers l’activation de leurs Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) sont mobilisés et réitèrent l’appel à la plus grande vigilance et à la responsabilité de tous les usagers et professionnels de la mer.

Il s’agit d’un phénomène exceptionnellement dangereux de très fortes houles susceptible d’engendrer des risques importants. Face à ce phénomène, le respect collectif des mesures d’interdictions des activités nautiques et des conseils de comportement est indispensable.



En cas d’urgence, composer le 16 pour contacter le JRCC ou le 18 pour les sapeurs-pompiers.