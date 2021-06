​Les lycéens de Raiatea à l'épreuve du bac

Raiatea, le 10 juin 2021 - Une centaine d’élèves en filière générale et une soixantaine en filière technologique ont passé leur épreuve de philosophie mercredi matin au lycée de Uturoa à Raiatea. L’après-midi a été consacrée à l’épreuve de français pour les 140 élèves de première.



C’est une épreuve de 4 heures qui attendait les terminales de baccalauréat général et technologique mercredi matin au lycée de Uturoa à Raiatea. Contrairement aux années précédentes, quatre sujets étaient proposés, au lieu de trois habituellement. En cause, la situation sanitaire, les confinements et les cours en distanciel dispensés en métropole. Parmi les 17 notions au programme, les élèves ont donc dû plancher sur la technique et la nature, l’art, le savoir ou encore le droit. Les notions en rapport avec la pandémie actuelle telles que la science, l’État ou la liberté n’ont donc pas été abordées, bien qu’une combinaison de notions lors de l’argumentation reste possible. Cette année, les aménagements annoncés par le ministre Jean-Michel Blanquer ont rassuré les élèves puisque seule la note la plus élevée entre celle de l’épreuve et celle obtenue en contrôle continu sera prise en compte pour le baccalauréat 2021.



A l’issue de l’épreuve de philosophie, Ondine nous explique que son choix s’est porté sur le sujet 2 : L’art échappe-t-il au temps ?, auquel elle a répondu avec une dissertation. Elle explique s’être rendue sans stress à l’épreuve, se sachant “en sécurité avec ma note de moyenne générale”. Un sentiment partagé par Kaline, qui a choisi La technique est-elle une violence infligée à la nature ?, le sujet 1. C’est sereine qu’elle a composé : “on avait tout à gagner, donc on a fait ce qu’on pouvait, on a essayé de donner le meilleur”.

Mais ce n’est pas le cas de tout le monde, puisque les élèves n’étant pas satisfaits par leur note de contrôle continu avaient tout intérêt à réussir l’épreuve. C’est le cas de Nell, qui avoue ne pas être satisfaite de sa note générale et vise plus haut pour obtenir une mention. C’est donc avec une certaine pression supplémentaire qu’elle a disserté, trouvant l’épreuve un peu plus compliquée que ses deux amies, elle préfère rester prudente et attendre les résultats.



La semaine prochaine se déroulera le grand oral, l’innovation majeure de la réforme du baccalauréat qui n’avait pas pu se tenir l’an dernier et qui aura donc lieu pour la première fois. Il marquera la fin du premier tour de ce baccalauréat 2021.