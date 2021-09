​Les indicateurs épidémiques en nette amélioration

Sur le front de la vaccination, la progression des premières injections est à la peine depuis début septembre. Ce lundi, 55,3% de la population polynésienne avait reçu une première dose de vaccin et à peine plus de la moitié (50,7%) présentait un schéma vaccinal complet. En ne limitant le compte qu’à la population des plus de 12 ans, c’est-à-dire éligible au vaccin, le taux de couverture est de 61,6%. “La cible est d’atteindre 70%” a rappelé Daniel Ponia mercredi. “C’est ce dernier cran qu’il faut franchir maintenant. Ca ne devrait pas être compliqué.” Si la vaccination avait connu un bon dès la fin juillet, sur fond de craintes avec l’arrivée au fenua de l’épidémie de Delta, le responsable de la campagne de vaccination a incité mercredi ceux qui hésitaient encore à franchir le pas. Dans le détail, si près de 90% des plus de 60 ans présentent un schéma vaccinal complet, on en compte encore à peine plus de 60% parmi les 18-59 ans et 36% chez les 12-17. Si les plus jeunes sont moins susceptibles de développer des formes inquiétantes de Covid, chez eux “la vaccination présente un intérêt collectif”, dans la mesure où elle freine le risque de contamination des plus âgés. “N’attendons pas un nouveau rebond pour nous faire vacciner”, a claironné Daniel Ponia mercredi. “Nous ne sommes pas à l’abri d’autres variants”. Et la menace est loin d’être fictive. Deux cas de variant Mu ont été identifiés en Polynésie française il y a déjà plusieurs semaines, a confirmé mercredi le ministre de la Santé. “Ce que l’on sait, c’est que la très large diffusion du Delta empêche le Mu de se diffuser.” La menace n’en est pas moins présente.