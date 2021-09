​Les îles du Vent vues d'en haut

Tahiti, le 1er septembre 2021 – Mercredi en fin de matinée, la station spatiale internationale (ISS) était au-dessus de la Polynésie, l'une des caméras et a pu immortaliser son survol de Tahiti, Moorea et Tetiaroa.



Mercredi un peu avant midi, la station spatiale internationale (ISS) est passée juste au-dessus de Tahiti, Moorea et Tetiaroa offrant, comme à chaque fois, une vue aérienne spectaculaire.



Le cliché a été partagé par la page Facebook ISS83, qui publie les images des caméras haute définition de l'ISS qui circule à 400 km d'altitude au-dessus de nos têtes.