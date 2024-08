​Les huit stagiaires polynésiens vont rester au fenua

Tahiti le 8 août 2024. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le président de la Polynésie française explique avoir eu gain de cause avec l'Etat sur l'affectation des 8 stagiaires polynésiens qui souhaitaient rester au fenua.



Dans une prise de parole sur les réseaux sociaux, le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, annonce ce matin que les huit stagiaires polynésiens qui devaient partir enseigner en métropole vont finalement pouvoir rester au fenua.



« J’ai pu leur annoncer la bonne nouvelle ce matin », explique-t-il. « La situation avait du mal à se résoudre et je suis directement intervenu en sollicitant le président de la République, Emmanuel Macron. (…) J’ai reçu ce matin, d’abord du président de la République, la confirmation que ce problème était réglé. J’ai reçu dans la foulée un message de Éric Thiers, directeur de cabinet de la ministre de l’Education nationale, m’indiquant que le souci était réglé et que les stagiaires polynésiens allaient bien pouvoir rester au fenua. »



Moetai Brotherson avait reçu mercredi les stagiaires à la présidence et leur avait parlé de la démarche qu’il avait initié.